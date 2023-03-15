UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcilerimizden Başakşehir, evinde Belçika ekibi Gent'i konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 1-1 ile tamamlayan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, rövanş karşılaşmasını kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki temsilcilerimizden Başakşehir, bugün Belçika ekibi Gent karşısında tarihi bir maça çıkıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak. İki takım arasında Belçika'daki karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti. Turunculacivertlilerin turu geçmesi için karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.

ÖNCE BAŞAKŞEHİR SONRA SİVASSPOR

Fotomaç'ın derlediği haberde bu turu geçen ekip, adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 8 takım arasına yazdırmayı başaracak. Başakşehir, Konferans Ligi'nde bu başarıya ulaşması halinde tarihinde ilk kez böylesine büyük bir zafer kazanacak. Temsilcimizde isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu kritik randevuda forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Mesut Özil de Gent karşısında takımındaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan bir başka isim Eden Karzev'in durumu ise bugün netlik kazanacak. Kupadaki diğer temsilcimiz Sivasspor da yarın 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında İtalyan ekibi Fiorentina'yı tarihi maçta konuk edecek.

TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ MAÇI

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, tarihlerinin en önemli maçına çıkacaklarını söyledi. Belözoğlu, "Kulübümüz tarihi ve birçok oyuncumun Avrupa'da çeyrek finalleri yok. Bizim adımıza tarihimizin en önemli maçını oynayacağız" diye konuştu.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Januzaj, Okaka, Serdar.

Gent: Roef, Fortuna, Ngadeu, Piatkowski, Montes, Kums, de Sart, Fofana, Hong, Cuypers, Orban.