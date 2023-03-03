Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Başakşehir maçı 3 Mart Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında takımındaki yerini alamayacak.