Genç yıldız Başakşehir'de

Bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 maçta şans bulup 2 gol atan, performansıyla U19 Milli Takım'a da seçilen merkez orta saha oyuncusunun transferi konusunda Süper Lig devi Başakşehir'le anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, menajerlik yapan Tufan Zahid Arslan aracılığıyla Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal'la temasa geçen Başakşehir Başkanı Göksal Gümüşdağ'ın 4 milyon TL bonservis karşılığında anlaşmaya vardığı bildirildi. Siyah-beyazlı kulübün Berkay'ın sonraki satışından yüzde 15 pay alacağı da öğrenildi. Berkay, İstanbul ekibinde 20 maçta kadroya girmeyi başarırsa Nazilli 1 milyon TL daha ek bonservis ödemesi alacak.