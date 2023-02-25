Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve 1. Lig temsilcisi Göztepe, geliri depremzedeler için kullanılacak özel maçta kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Göztepe depremzedeler yararına oynadıkları hazırlık maçında yenişemedi. Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelen iki takımın birçok oyuncusuna şans verdiği müsabakada takımlar skoru değiştiremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Maçın hakemleri ve üzerinde Türkiye haritası bulunan, "Türkiye tek yürek" yazılı tişörtleri bulunan futbolcular müsabakaya "Yaralarımızı birlikte saracağız" yazılı pankartla çıktı. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile iki takım futbolcuları müsabakadan önce taraftarların isteğiyle tribünleri selamladı. Göztepeli taraftarlar, Emre Belözoğlu'na çiçek verdi. Maçta yaklaşık 2 bin 500 kişi tribünlerde yer alırken, karşılaşmayı az sayıda Karşıyaka taraftarı da takip etti.