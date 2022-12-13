Başakşehir - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Başakşehir - Toulouse hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Başakşehir - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BAŞAKŞEHİR - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Toulouse maçı 13 Aralık Salı günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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