Başakşehir - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Başakşehir - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Başakşehir ve Toulouse kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 12:40