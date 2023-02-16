Deprem bölgesindeki takımların mali yükünü hafifletebilmek adına transfer konusunda TFF'nin açtığı ek kontenjanla beraber kulüpler takviye çalışmalarına devam ediyor. Devre arası transfer döneminde Caner Erkin, Edgar Ie, Adnan Janujaz, Eden Karzev ve Shaocong Wu'yu renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Başakşehir, önceki gün Gaziantep FK'dan Figueiredo'yla el sıkışmıştı.

SIRA ESKİHELLAÇ'TA

Fanatik'in haberine göre; Turuncu-Lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda Mustafa Eskihellaç'ı da gündemine aldı. Başarılı sağ kanat oyuncusuyla yapılan görüşmede her konuda el sıkışılırken, kulüplerin de prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi. Mustafa'nın 17 Şubat Cuma günü imzayı atıp takıma katılması bekleniyor.