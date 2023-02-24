Başakşehir'in rakibi Gent oldu! | Gent hangi ülkenin takımı? Gent'in en iyi futbolcusu kim? Gent'in başarıları neler?

Başakşehir, UEFA son 16 turu kura çekimi ardından Gent ile eşleşti. Başakşehir'in rakibi Gent futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gent hangi ülkenin takımı? Gent'in en iyi futbolcusu kim? Gent'in başarıları neler? Gent'in kadro değeri ne? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Başakşehir ile Gent karşı karşıya gelecek. Kura çekimi ardından Gent ile ilgili bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gent hangi ülkenin takımı? Gent'in en iyi futbolcusu kim? Gent'in başarıları neler? Gent'in kadro değeri ne?

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ GENT'İ TANIYALIM!

Gent, 1 Oca 1898 yılında kurulmuştur. Teknik direktör koltuğunda Hein Vanhaezebrouck oturmaktadır. Gent maçlarını 20 bin kapasiteli Ghelamco Stadyumu'nda oynamaktadır. Gent'in kadro değeri 67 milyon Euro'dur. Takımın yaş ortalaması 25,8'dir. Kadrosunda 28 futbolcu bulunmaktadır. Bu futbolculardan 7 futbolcusu milli takımlarında görev almaktadır. Belçika Ligi'nde 5. sıradadır.