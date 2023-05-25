Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragüc ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleyi evinde 1-0 kazanan Başakşehir, deplasmanda avantajlı skor peşinde. Ankaragücü ise sahasında 2 farklı galibiyet alarak finale yükselme planları yapıyor. İşte Ankaragücü - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ve Başakşehir, final için sahaya çıkıyor. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak olan Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak dev karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı uzatma dakikalarında yediği gole 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerin, finale yükselebilmesi için rakibini iki farklı yenmesi gerekiyor. 90 dakika Ankaragücü'nün tek farklı galibiyetiyle sonuçlanırsa, maç uzatmalara gidecek. Fotomaç'ın derlediği habere göre uzatmalar da sarı-lacivertlilerin tek farklı üstünlüğüyle biterse dev finale kalacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

32 YILLIK HASRET

Ankaragücü 32 yıldır Türkiye Kupası'nda finale kalamıyor. Başkent ekibi, son olarak 1990-91'de Türkiye Kupası'nda final oynamış ve Galatasaray'a kaybetmişti. Türkiye Kupası'nı 1971-72 ve 1980-81'de iki kez kazanan Ankaragücü, üç defa da finalde kaybetti. Yarı final rövanşına 1-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacak olan turuncu-lacivertliler ise iki kez kapısından döndüğü kupayı bu sefer müzesine götürmek istiyor. İstanbul ekibi de finalde 2 kez kaybetti (2011'de Beşiktaş'a, 2017'de Konya'ya).

ERYAMAN KAPALI GİŞE

Ankaragücü taraftarları, Eryaman Stadı'nda bugün Medipol Başakşehir'le oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçına çok büyük bir ilgi gösterdi. Dev karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan hemen sonra 24 saat içinde tamamen tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle finale çıkmak için sahada yer alacak.

BAŞAKŞEHİR 13 MAÇTIR YENİLMİYOR

Başakşehir, Ankaragücü karşısında oynadığı son 13 maçı da kaybetmedi. İki takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 13 maçın 12'sini İstanbul ekibi kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere bitti. Taraflar arasındaki son 9 karşılaşmayı da Başakşehir kazandı. Başkent ekibi, rakibi karşısındaki son galibiyetini ise 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1'le aldı.

A.GÜCÜ'NDE 2, ŞEHİR'DE 4 İSİM YOK

İki takımda da Türkiye Kupası'ndaki dev yarı final rövanşı öncesinde toplam 6 futbolcu forma giyemeyecek. Ankaragücü'nde sakatlıkları nedeniyle Chatzigiovanis ve Radakovic görev alamayacak. Başakşehir'de ise yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Touba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Okaka, Karzev ve Szysz sarı-lacivertliler karşısında oynayamayacak.

ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Hanousek, Mujakic, Arda, Malcuit, Kitsiou, Djokanovic, Taylan, Zahid, Ali Sowe, Milson

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar, Caner, Serdar, Aleksic, Januzaj, Berkay, Biglia, Figueiredo