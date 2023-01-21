Başakşehir'de Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! "Seferovic ile ilgili..."

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! "Seferovic ile ilgili..."

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Seferovic transferiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2023- 19:28 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 19:43