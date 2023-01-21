Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip, 16 yaşındaki sol beki Yasin Özcan'ın 16'ncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. 48'inci dakikada Aleksic attığı skora denge getirdi. 90+9'uncu dakikada Deniz Türüç penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. 90+11'inci dakikada Szysz attığı golle skoru belirledi: 1-3.

MAÇTAN DAKİKALAR



16'ncı dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta alanda topu kapan Yasin Özcan, uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



29'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında çizgiye kadar inen Deniz Türüç, yerden içeri çevirdi. Altıpasın hemen dışında Keny'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topa Keny bir kez daha vurdu, Kasımpaşa savunmasına çarpan top kornere gitti.



Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



48'inci dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Sol kanatta girdiği ikili mücadele sonrasında topu kapan Serdar Gürler, ceza sahasına girdikten sonra pasını Aleksic'e verdi. Aleksic'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.



51'inci dakikada Ben Ouannes'in pasıyla savunma arkasına sarkan Fall, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı, kaleci Volkan gole izin vermedi. Seken topu savunma kornere gönderdi.



77'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Tirpan ortasını yaptı. Arka direkte Ahmet Engin kafayla içeri çevirdi. Bahoken'in altıpas içinden yaptığı vuruşta kaleci Volkan topu son anda kornere çeldi.



90+3'üncü dakikada Serdar Gürler'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Keny'nin vuruşunda kaleci Erdem gole izin vermedi. Dönüşünde Keny'e çarpan top, yan ağlarda kaldı.



90+5'inci dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Serdar Gürler ortasını yaptı. Szysz'in kafa vuruşunda top Ben Ouannes'in eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Turgut Doman, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararının ardından Ben Ouannes, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



90+9'uncu dakikada Deniz Türüç penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-2.



90+11'inci dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Hızlı gelişen Başakşehir atağında Keny'in pasında sol çaprazda topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda top kaleci Erdem'den döndü. Altıpasa seken topu Szysz, boş ağlara gönderdi: 1-3.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

MAÇ NOTLARI

STAT: Recep Tayyip Erdoğan



HAKEMLER: Turgut Doman, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara



KASIMPAŞA: Erdem Canpolat - Tirpan, Sadık Çiftpınar, Donk, Yasin Özcan (Dk. 81 Berat Kalkan), Eysseric, Hajradinovic (Dk. 60 Aytaç Kara), Ben Ouannes, Fall, Celina (Dk. 74 Ahmet Engin), Bahoken



BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Ömer Ali Şahiner (Dk. 80 Caiçara), Duarte, Touba, Lima (Dk. 80 Szysz), Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic (Dk. 80 Mesut Özil), Berkay Özcan, Serdar Gürler, Keny



GOLLER: Dk. 16 Yasin Özcan (Kasımpaşa) Dk. 48 Aleksic, Dk. 90+ 9 (P) Deniz Türüç, Dk. 90+11 Szysz (Başakşehir)



KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Ben Ouannes (Kasımpaşa)



SARI KARTLAR: Hajradinovic, Selçuk İnan (Teknik direktör), Berat Kalkan, Aytaç Kara, Eysseric, Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa), Mahmut Tekdemir (Başakşehir)