Transfer haberi: Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Ndayishimiye için Başakşehir'le 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imza için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

Başakşehir'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Youssouf Ndayishimiye yuvadan uçuyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Ndayishimiye için Başakşehir'le 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imza için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.



Bu sezon Başakşehir formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 7 gol 1 asist üreten 24 yaşındaki Burundili oyuncu, savunmanın ortasında ve ön liberoda da görev yapabiliyor.