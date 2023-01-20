Youssouf Ndayishimiye'ye Fransa’dan 2 talip

Başakşehir’de sergilediği futbolla göz dolduran Ndayishimiye'ye Fransa'dan 2 talip çıktı. Burundili futbolcu için Nice ve Lens Başakşehir ile görüşmelere başladı.

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2023- 15:45