Süper Lig ekibi Trabzonspor ile yolları ayıran Portekizli futbolcu Edgar Ie, 6 ay kulüpsüz kalmıştı. 28 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oluyor.

TRANSFERİN 2-3 GÜNE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Edgar, Başakşehir'le transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a davet edildi. 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. Deneyimli oyuncunun, takımdan ayrılması beklenen Ndayishimiye'nin yerine transfer edilmesi bekleniyor. Portekizli savunmacının İstanbul ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Edgar'ın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Transferin 2-3 gün içerisinde sonlanması bekleniyor.

Edgar Ie, en son 2019'da LOSC Lille'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. Yusuf Yazıcı'nın Lille transfer olmasında sonra Trabzonspor 18.5 milyon euro bonservis ve artı Edgar Ie'yi bonservisi ile birlikte almıştı.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan stoper oyuncu, Trabzonspor forması ile 61 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Eski Portekiz Milli Takım oyuncusu, Barcelona, Feyenoord, Lille ve FC Nantes takımlarında forma giyme şansı elde etmişti.