Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



17'nci dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahasında Aleksic'in gelişine vuruşu üstten auta gitti.



34'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Figueiredo'nun şutu yandan auta gitti.



42'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Figueiredo'nun ortasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Serdar Gürler, bekletmeden kafa ile pasını Aleksic'e verdi. Bu oyuncunun müsait pozisyonda vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.



45+2'nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Keny'nin müdahalesiyle Borini yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.



45+4'üncü dakikada Borini, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1.



İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



68'inci dakikada sol taraftan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Touba'nın kafa vuruşu yerden sekerek direğe çarptı. Sonrasında kaleci Batuhan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.



90+1'inci dakikada Başakşehir tekrar öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Berkay Özcan'ın ortasında ceza sahası içinde Serdar Gürler'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-2.



90+2'nci dakikada Karagümrük beraberliği yakaladı. Savunmadan seken top ceza sahası dışı sağ çaprazda Borini'nin önünde kaldı. Borini'nin vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın elinden kaçırdığı top Diagne'nin önünde kaldı. Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

MAÇ NOTLARI

STAT: Atatürk Olimpiyat



HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Özgür Ertem



FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 71 Ozdoev), Ricci (Dk. 90+4 Lawrance), Shukurov (Dk. 90+4 Feghouli), Colley (Dk. 75 Ljajic), Borini, Diagne



BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 78 Berkay Özcan), Keny (Dk. 78 Szysz), Serdar Gürler, Aleksic, Figueiredo



GOLLER: Dk. 45+4 (P) Borini, Dk. 90+2 Diagne (Fatih Karagümrük) - Dk. 42 Aleksic, Dk. 90+1 Serdar Gürler (Başakşehir)



KIRMIZI KART: Emre Belözoğlu (Başakşehir)



SARI KARTLAR: Rayyan, Shukurov (Fatih Karagümrük) - Duarte (Başakşehir)