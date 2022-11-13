Medipol Başakşehir'de forma giyen Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, Galatasaray karşılaşması sonrası yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Eda Tekdemir, sarı kırmızılı taraftarları kızdıran sözler sarf ederken, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

İşte Eda Tekdemir'in o sözleri;

''7'yle siz sevinin. Tabii biz sizin için çok büyük bir rakibiz ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Bu saatten sonra benim de tek rakibim Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ya da Sivasspor.''