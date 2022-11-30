BAŞAKŞEHİR HULL CITY MAÇI CANLI ŞİFRESİ | Başakşehir - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir, Dünya Kupası arasında, Fatih Terim Stadyumu'nda Hull City'i ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Başakşehir - Hull City maçı - CANLI İZLE

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Hull City ile kozlarını paylaşıyor... Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

30 Kasım Çarşamba saat 15.30'da başlayan ve 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir - Hull City maçını futbolseverler, Hull City YouTube kanalından canlı olarak izleyebilir.