Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!

Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un son 16 turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Gruplarını lider bitiren iki takımın da muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2022- 10:03