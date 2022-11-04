Bu sezon Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir ile Sivasspor, başarılı bir grafik çizdi.
Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un son 16 turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Gruplarını lider bitiren iki takımın da muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İki takımımız da zorlu gruplarını lider tamamlayarak son 32 turundan muaf oldu.
Temsilcilerimizin son 16 turundaki rakipleri 24 Şubat'ta çekilecek kura çekimi ile belli olacak.