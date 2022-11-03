UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda lider Başakşehir, İskoç ekibi Hearts ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda lider Başakşehir, İskoç ekibi Hearts'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - HEARTS 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Hasan, Touba, Leo Duarte, Junior Caiçara, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Serdar, Traore, Okaka.

Hearts: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrane, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson.

BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başakşehir - Hearts maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 18:30'da TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 48. MAÇ

Başakşehir, bugüne kadar Avrupa'da 47 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 62 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 69 gol gördü.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 12. SINAV

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon tek yenilgisini İtalya'da oynadığı Fiorentina karşısında aldı. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 23 defa gol sevinci yaşarken, ağlarında 6 gole engel olmadı.

GOGA KIKACHEISHVILI DÜDÜK ÇALIYOR

Başakşehir-Hearts karşılaşmasını Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili yönetiyor. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını Davit Gabisonia ve David Chigogidzeü yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri.