UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son maçında Başakşehir, Hearts'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından İskoç ekibinin teknik direktörü, "Başakşehir zor bir rakip, çok kaliteli ve iyi bir takım. Bugünkü galibiyeti de grupta bulundukları yeri de hak ettiler." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son maçında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen İskoç ekibi Hearts'ın teknik direktörü Robbie Neilson, Başakşehir'in haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Neilson, "Başakşehir zor bir rakip, çok kaliteli ve iyi bir takım. Bugünkü galibiyeti de grupta bulundukları yeri de hak ettiler. Biz Konferans Ligi'nde iyi bir tecrübe kazandık. Bu maçta genel olarak iyi defans yaptık. Henüz 4. dakikada gol yedik, bir golü de duran toptan yedik. Bizim için önemli olan buralarda sürekli olmak. Seneye daha iyi performans sergilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar sonra Avrupa kupalarında mücadele ettikleri için mutlu olduklarını aktaran Robbie Neilson, "16-18 yılda ilk kez buralara geldik, grupta puanlar topladık. Fiorentina ve Başakşehir gibi takımlara goller de attık. Gruptan çıkamadık ancak Avrupa kupalarına geri dönmek kulübümüz için harika bir tecrübe oldu." şeklinde konuştu.