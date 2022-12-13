Başakşehir 2-2 Toulouse (MAÇ SONUCU - ÖZET) Başakşehir ile Toulouse yenişemedi!

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 tamamlandı.

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 tamamlandı.

Başakşehir'de golleri Keny ile Deniz Türüç (p) kaydetti.

Toulouse'da ise Chaibi (p) ile Dallinga sahneye çıkan isimler oldu.