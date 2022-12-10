Medipol Başakşehir, hazırlık karşılaşmasında Belçika ekibi Wasterlo'yu 2-1 yendi.

Dünya Kupası dolayısıyla liglere verilen arada Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp çalışmaları yapan Başakşehir, hazırlık maçında Belçika ekiplerinden Westerlo ile karşılaştı. Başakşehir karşılaşmaya, Volkan Babacan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Chouiar ve Okaka ilk 11'iyle başladı.Westerlo mücadelenin 9'uncu dakikasında Dierckx'in golüyle öne geçti. Başakşehir, önce 38'inci dakikada Berkay Özcan'ın golüyle eşitliği yakaladı, ardından ise 40'ıncı dakikada Chouiar'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

