BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI - CANLI İZLE 📺 | Başakşehir maçı ne zaman? Başakşehir - Hearts maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Başakşehir, Hearts'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç büyük önem taşıyor. Müsabakada Goga Kikacheishvili görev yapacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, turlamak için galibiyet almak istiyor. Mücadele öncesinde 11'ler belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Başakşehir, Hearts'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Maç öncesi 11'ler belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - HEARTS 11'LER BELLİ OLDU!

Başakşehir: Muhammed, Hasan, Touba, Leo Duarte, Junior Caiçara, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Serdar, Traore, Okaka

Hearts: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrane, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson

BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Hearts maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 18:30'da TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 48. MAÇ

Başakşehir, bugüne kadar Avrupa'da 47 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 62 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 69 gol gördü.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 12. SINAV

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon tek yenilgisini İtalya'da oynadığı Fiorentina karşısında aldı. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 23 defa gol sevinci yaşarken, ağlarında 6 gole engel olmadı.

GOGA KIKACHEISHVILI DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir-Hearts karşılaşmasını Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını Davit Gabisonia ve David Chigogidzeü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.