Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Hearts maçı öncesi konuştu: Son 16'ya kalmak istiyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, yarın Hearts takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, "İyi oyunla kazanmak istiyoruz. Ülke puanına katkılarımız oldu, bunun devam etmesi bütün takımlarımız adına da gerekli. Maçı önemsiyoruz ve grup birincisi olarak son 16'ya kalmak en büyük hedefimiz, isteğimiz. Yarınki maçı çok önemsiyoruz. Son 16'ya kalmak istiyoruz." dedi.

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2022- 18:08 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022- 18:31