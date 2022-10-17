Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, tarihi bir başarı yakaladı. Hem ligde hem de Avrupa'da büyük bir başarı sergileyen genç teknik adam, Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli'yi yakalamayı başardı. İşte detaylar...

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Kritik müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı. Zorlu mücadelede Erkan Özdamar düdük çaldı. Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye gösterdiği performansla maçın yıldızı oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu başarılı performansıyla Spor Toto Süper Lig'de tarihe geçti. Emre Belözoğlu, Mustafa Denizli'yi yakaladı.

Zorlu maçta gol perdesini açan isim Youssouf Ndayishimiye oldu. Deniz Türüç'ün 26'ncı dakikada sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasından kale alanına hareketlenen Youssouf Ndayishimiye kafa vuruşunu yaptı. Bu golle birlikte Başakşehir, İstanbulspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Youssouf Ndayishimiye bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

KRİTİK MAÇTA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye kritik müsabakanın 82'nci dakikasında İstanbulspor atağında topa elle müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar tecrübeli futbolcuya bu hareketi nedeniyle sarı kart gösterdi. Emre Belözoğlu'nun gözdesi bu kartla birlikte Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Youssouf Ndayishimiye, Fenerbahçe - Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

20 PUANA YÜKSELDİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, İstanbulspor'u 2-0'la geçti ve puanını 20'ye yükseltti. Turuncu-lacivertliler bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu süreçte rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve kalesinde toplam 3 gol gördü.

MUSTAFA DENİZLİ'Yİ GEÇTİ

Opta'nın verilerine göre; Görev yaptığı 49'uncu Süper Lig maçında 30'uncu galibiyetini alan Emre Belözoğlu (12B 7M), lig tarihinde Mustafa Denizli'nin (41 maç) ardından bu sayıya en çabuk ulaşan yerli teknik direktör oldu.

AVRUPA'DA NAMAĞLUP

Bu sezon Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler aynı zamanda grup aşamasında kalesini de gole kapamayı başardı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ön eleme turlarında ise Maccabi Netanya, Breidablik ve Antwerp'i eledi. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında Letonya ekibi Rigas'ı 3-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

2 TAKIMDAN BİRİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir bu sezon Avrupa kupaları grup aşamasında oynadığı 4 müsabakada kalesinde henüz gol görmedi. Turuncu-lacivertliler bu süreçte 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Avrupa kupalarında mücadele eden 96 takım arasında gol yemeyen 2 takım arasında yer aldı. Başakşehir'le birlikte Club Brugge kalesini gole kapattı.

19 MAÇTA TEK YENİLGİ

Avrupa kupaları ve Spor Toto Süper Lig'de muhteşem bir performans sergileyen turuncu-lacivertliler bu sezon 19 maça çıktı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu süreçte 4 beraberlik ve 13 galibiyet alırken yalnzca ligde Sivassspor'a 2-0 mağlup oldu.