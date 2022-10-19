Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Turuncu-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminle dinamik ısınma ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Turuncu-lacivertli ekip, taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Başakşehir, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.