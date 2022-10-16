Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi.

Turuncu lacivertlilere galibiyeti getiren goller, 26 ve 78. dakikalarda Ndayishimiye'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 20 yaparak zirve takibini sürdürdü.

İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

26'ncı dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



33'üncü dakikada Mahmut'un sol kanattan ceza sahası içerisine yolladığı topla buluşan Traore'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Jensen son anda kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile bitti.



56'ncı dakikada Oğuzhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Muammer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.



66'ncı dakikada Berkay'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Serdar, topla birlikte kat ederek ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun meşin yuvarlağı düzeltip sağ ayağıyla plase yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.



75'inci dakikada Aleksic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.



78'inci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Lima'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta uzak direkte topla buluşan Duarte, kafayla meşin yuvarlağı Ndayishimiye'ye indirdi. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



NDAYISHIMIYE FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI



Süper Lig'in 10'uncu haftasında Başakşehir'in İstanbulspor'u konuk ettiği karşılaşmada ev sahibi ekipte Youssouf Ndayishimiye, 82'nci dakikada sarı kart görerek 11'inci haftada oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düştü. 23 yaşındaki oyuncu, ligde gördüğü 4'üncü sarı kart olması gerekçesiyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.