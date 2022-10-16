Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, İstanbulspor'la karşılaştı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçına da değinen Belözoğlu, "Bizi ve Fenerbahçe’yi zor bir maç bekliyor." dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından, "Kazanmak güzel, yolumuza devam ediyoruz. Bu sene 19. maçımızda 13. galibiyeti aldık" dedi. Belözoğlu, 11. haftada oynayacakları Fenerbahçe müsabakası ile ilgili ise iki takım için de zor bir mücadele olacağını ifade etti.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Bartın'da yaşanan maden patlaması ile ilgili başlayan Emre Belözoğlu, "Amasra'daki bu üzücü olay için çok üzgünüm. Ülkemizde yaşanmasını istemediğimiz olaydan dolayı üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sabır niyaz ediyorum. İnşallah aziz milletimiz bir daha böyle sıkıntılar yaşamaz. O bölgedeki herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

"KAZANMAK GÜZEL, YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Emre Belözoğlu, İstanbulspor karşısında ilk yarı oynadıkları oyunu ikinci yarı parça parça sahaya sürdüklerinin altını çizerek, "Bugün kazanmak önemliydi. Geçen hafta Sivasspor maçından ders çıkardığımızı gösterdik. Oyunun ritmi 2 gün önce maç oynamamıza rağmen ilk yarı istediğimiz tempoda gitti. İkinci yarı ufak yorgunluklar oldu. Oyuncu kalitesi bizim altımızda olmasına rağmen organizasyon olarak yüksek bir takıma karşı oynadık. Onlar da bu ligde önemli işler yapacaklar diye düşünüyorum. İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıda parça parça oynasak da onların da biz gibi pas hafızası olduğunu bildiğimizden baskıyı doğru yerde yaptık. İlk yarı net skor elde edebilirdik. Bunu beceremedik. İkinci yarı İstanbulspor'un oyuna ortak olduğu anlar oldu. Çalıştığımız organizasyon ile gol attık. Kazanmak güzel, yolumuza devam ediyoruz. Bu sene 19. maçımızda 13. galibiyeti aldık. Kolay rakamlar değil. Yalnızca tek mağlubiyet aldık. Ligde 3 gol yedik" açıklamasını yaptı.

"ERDİNÇ HOCA'NIN ATILMASININ DOĞRU BULMUYORUM"

Müsabakanın tamamlanmasının ardından hakem Erkan Özdamar'ın yardımcı antrenörü Erdinç Sözer'i kırmızı kart ile oyundan atılması hakkında Belözoğlu, "Erdinç Hoca hayatım boyunca küfür duymadığım insandır. Çok şaşırdım. Erkan Hoca onu atmış. Sadece yanına gidip konuştuğu için teknik adamın atılmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.

"BİZİ VE FENERBAHÇE'Yİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR"

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili yöneltilen soruya Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe ligin kendi sahasında karakteri olan ve rakibe dikte etmeye çalışan takımı. Onların oyuncu kalitesi çok yüksek. İki taraf için de zorlu olacak. Kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Rakip kim olursa olsun bundan vazgeçmeyeceğiz. Bizi ve Fenerbahçe'yi zor bir maç bizi bekliyor" yanıtını verdi.