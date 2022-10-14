UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, gruptaki dördüncü maçında Rigas FS'yı konuk etti.
Turuncu-lacivertliler, mücadeleden Stefano Okaka (2) ve Deniz Türüç'ün golleriyle 3-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Başakşehir'de Rigas FS ağlarına 2 gol bırakarak galibiyette başrol oynayan isimlerden biri olan Stefano Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
🥇 The #UECL Player of the Week winner is...#Laufenn | #UECLPOTW pic.twitter.com/BWmpmOkjaL— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 14, 2022