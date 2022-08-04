Breidablik Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Breidablik Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler buradan galibiyetle ayrılıp avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Breidablik-Başakşehir maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2022- 20:28 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022- 21:43