UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Breidablik ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER:
Breidablik: Einarsson; Gunnlaugsson, Muminovic, Morgeirsson, Ingvarsson; Viktor Einarsson, Sigurjönsson, Eyjölfsson; Svanthorsson, Thörhallsson, Thorvaldsson.
Başakşehir: Volkan, Şener, Leo, Youssouf, Hasan Ali, Deniz, Biglia, Aleksic, Ömer Ali, Chouiar, Okaka.
BREIDABLIK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Breidablik - Başakşehir maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.