Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, Başakşehir'le anlaşmaya varmıştı. Yıldız oyuncu, İstanbul ekibine imza attı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE MESUT'UN SÖZLERİ:

"Diyebilecek çok şey var aslında. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Sadece futbola odaklı bir aile ortamı var. Benim de tek hedefim futbol oynamak. O yüzden buranın doğru adres olduğunu düşünüyorum. İyi ki gelmişim"

"Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Berkay kardeşimle konuştuk, bana saygı gösterdi ve 10 numarayı bana verdi. Ona çok teşekkür ederim"

"Fenerbahçe konusunu çok fazla konuşmak istemiyorum. Camia da hala destek veriyor çok teşekkür ederim. Futbolda bunlar hep oluyor. Ben buraya mutlu olmaya geldim, orada o şansı bulamadım. Emre hoca ile konuştuk ve planları çok hoşuma gitti"

"En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Hedefim burada huzurlu ve mutlu şekilde futbol oynamak. Keyif alacağımı düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım. Bir sene sonra başkanla konuşup yeniden değerlendirme yapacağız"

"Ailem ve sevdiklerim yanımda olduğu sürece mental olarak çok rahat olurum. Futbolu severek oynadığım için hiçbir problem yaşamayacağımı düşünüyorum"

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: 2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİM AMA...

"Mesut Özil'i biraz evvel Başakşehir formasıyla gördüm. 2018 yılında verdiğim röportajda kendisiyle yolumuzun kesişeceğini söylemiştim ve bir hayal gerçek oldu. Mesut Özil'e hoş geldin diyorum."

"Mesut'un sahip olduğu kariyere, Türk futbol tarihinde sahip olan bir oyuncu yok."

"Mesut'un kariyerini, yeteneğini konuşmaya gerek yok. Ben 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1 yıl yapalım, seneye tekrar değerlendiririz dedi. Buna da saygı duyduk."

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