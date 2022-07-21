Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsrail'in Maccabi Netanya takımını konuk ediyor.
Mücadelede Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Irakli Kvirikashvili düdük çalıyor.
Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor.
Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemiyor.
Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak.
Başakşehir bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
BAŞAKŞEHİR - MACCABI NETANYA MAÇI 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka
Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi, Rotman, Itzhak
BAŞAKŞEHİR - MACCABI NETANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Maccabi Netanya maçı saat 20.30'da başladı ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.