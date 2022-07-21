Sahne Konyaspor ve Başakşehir'in! Yolunuz açık olsun

Sahne Konyaspor ve Başakşehir'in! Yolunuz açık olsun

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcilerimiz Konyaspor ve Başakşehir zorlu sınavlara çıkacaklar. Yeşil beyazlı ekibimiz BATE Borisov ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. Boz Baykuşlar ise Maccabi Netanya ile kozunu paylaşacak. İşte haberin detayları...

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2022- 06:40