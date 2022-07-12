Başakşehir transfer bombalarını patlatıyor! Mesut Özil sonrası Michy Batshuayi

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Turuncu lacivertliler Emre Belözoğlu yönetiminde gelecek yıl, hem lige hem de Avrupa'ya damga vurmak istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil ve Beşiktaş'tan ayrılan Batshuayi için kolları sıvadı. İşte detaylar...

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2022- 18:21