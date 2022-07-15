Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Başakşehir ile Konyaspor hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022- 12:00