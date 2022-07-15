Başakşehir 1-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile Konyaspor sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 1-0 kazandı. Başakşehir'in golünü Crivelli kaydetti. İstanbul ekibinin yeni transferi Mesut Özil karşılaşmayı tribünden takip etti.
İstanbul Başakşehir FK Haberleri
Yayın Tarihi: 15.07.2022- 21:32
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
62. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler'in arka direğe ortasında topla buluşan Szysz, meşin yuvarlağı altıpasa bıraktı. Burada topu alan Crivelli, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Medipol Başakşehir karşılaşmayı da 1-0 kazandı.
Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil mücadeleyi saha kenarında takip etti.