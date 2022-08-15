Konyaspor 0-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadele golsüz sonuçlandı.
Konyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 15.08.2022- 21:10 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022- 21:12
Karşılaşma Konyaspor'un sahasının bakımı nedeniyle Eskişehir'de oynandı.
Süper Lig'de Konyaspor gelecek hafta İstanbulspor'a konuk olacak. Başakşehir ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
Geride kalan 2 haftanın ardından Konyaspor puanını 2'ye, Başakşehir ise 4'e çıkardı.