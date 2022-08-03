UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İzlanda ekibi Breidablik'e konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Kopavogsvöllur Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik ekip ve futbolcular toplu fotoğraf çektirdi.

Isınma ile başlayan idman, koşu ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün asbaşkanları Mustafa Eröğüt, Mesut Altan ve Mustafa Saral da izledi.

Breidablik ile Medipol Başakşehir arasında Kopavogsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.