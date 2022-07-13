Teknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon yükselişe geçen Medipol Başakşehir, transferde de önemli adımlar atıyor.

Başakşehir, forvet hattına flaş bir takviyenin hazırlığı içinde.

Turuncu-lacivertliler, şampiyonluğa oynayacak kadronun bir parçası olarak Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamayı amaçlıyor.

Başakşehir, UEFA kadrosuna Belçikalı golcüyü de yazdırmak istiyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta 42 maçta 3155 dakika süre alan Michy Batshuayi 14 gol 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Ancak; bu performans Beşiktaş'ı tatmin etmemiş ve oyuncuyla yollar ayrılmıştı.

Chelsea'nin yeniden kiralamak istediği Batshuayi için Beşiktaş geçen sezon futbolcunun kulübüne sadece 150 bin Euro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncuya ise 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret verildiği KAP yoluyla duyurulmuştu. Bu iki transferle birlikte Başakşehir kalite açısından da seviye atlayacak.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Başakşehir, bu turda İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turu'nda ilk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Teknik patron Emre Belözoğlu takımını bu maça kadar tam anlamıyla hazırlamanın hesaplarını yapıyor.