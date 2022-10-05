UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda RFS ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi Letonya ekibinin teknik direktörü Viktors Morozs önemli açıklamalarda bulundu. Morozs, "Zor bir maç olacak. Rakibimiz şu an grupta lider ve çok formda. Grubumuzun en zorlu takımı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Letonya ekibi RFS'nin teknik direktörü Viktors Morozs, grubun en güçlü takımı ile karşılaşacaklarını ama galibiyet için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi.

Morozs ve oyuncu Andrej Ilic, Skonto Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarısına dikkati çeken Morozs, "Zor bir maç olacak. Rakibimiz şu an grupta lider ve çok formda. Grubumuzun en zorlu takımı olduğunu düşünüyoruz. Elimizden geldiğince hazırlandık ve yarın için rakibimizi bekliyor olacağız. Hava şartları ve saha şartlarını da göz önünde bulundurduk. Rakibimizin ve bizim avantaj ve dezavantajlarımızı analiz ettik." dedi.

Morozs, Medipol Başakşehir'in Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmesinin hatırlatılması üzerine ise, "Bir maç onların gücünün göstergesi olmayabilir. Başakşehir ve Fiorentina'yı kıyaslarsak aynı kalitede oyunculara sahip olduklarını ve aynı seviyede takımlar olduklarını söyleyebilirim. Başakşehir o maçı 3-0 kazandı ve kalitesini gösterdi. Başakşehir zayıf yönleri az olan, modern futbolu çok iyi sahaya yansıtan bir ekip." şeklinde konuştu.

RFS Teknik Direktörü, takımda sakat oyuncunun bulunmadığını ama sakatlıktan dönen bazı futbolcuların form durumlarının yüzde yüz olmadığını dile getirdi.

Morozs, son olarak kırmızı kart görmesi nedeniyle yarın takımın başında olamayacak olmasının oyuncularını olumsuz etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

RFS'nin forvet oyuncusu Andrej Ilic de kendilerini zorlu bir maçın beklediğini bildiklerini belirterek, "Rakibimiz güçlü ama tüm gücümüzle kazanmak için mücadele edeceğiz. Takım olarak iyi hazırlandık ve galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hafif bir sakatlığı olduğunu vurgulayan Ilic, "Küçük bir sakatlığım var ama yarın için hazırım. Takımla çalışıyorum. Yarın umarım iyi bir şekilde sahada olacağım. Yüzde yüz hazır değilim ama yarın oynamak istiyorum." şeklinde konuştu.