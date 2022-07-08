Medipol Başakşehir Mounir Chouiar'ı transfer etti!

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı." denildi.

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2022- 22:45