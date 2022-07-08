Başakşehir Duarte ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Turuncu-lacivertliler geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Duarte'nin bonservisini Milan'dan alarak oyuncuyla 4 yıllı sözleşme imzaladı.
İstanbul Başakşehir FK Haberleri
Yayın Tarihi: 08.07.2022- 16:23
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ekibimizde iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan kulübü Milan ile anlaşmaya vardı. Dört yıllığına kadromuza kattığımız ailemizin bir parçası olan Leonardo Duarte'ye, turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz." denildi.
25 yaşındaki stoper, geride kalan sezon 33 Süper Lig maçında oynadı.