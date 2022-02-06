Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadele sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadı'nda konuk olduğu Fenerbahçe'yi Berkay Özcan'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadele sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Aktif futbol yaşantısında yıllarca Fenerbahçe forması giyen, geçen sezon ise sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevinde bulunan Belözoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma iki elini birleştiren emojiyi kullanarak Fenerbahçeli taraftarlar teşekkür etti.

İşte o paylaşım: