Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadı'nda konuk olduğu Fenerbahçe'yi Berkay Özcan'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadele sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Aktif futbol yaşantısında yıllarca Fenerbahçe forması giyen, geçen sezon ise sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevinde bulunan Belözoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma iki elini birleştiren emojiyi kullanarak Fenerbahçeli taraftarlar teşekkür etti.
İşte o paylaşım: