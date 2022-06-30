Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, beIN Sports'un konuğu oldu. Belözoğlu, Hollanda ekibi Waalwijk'te forma giyen Ahmed Touba ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Başarılı teknik adam, "Ahmed Touba, sözleşme imzaladı. Belçika Ligi'nde oynuyordu. Sol stoper olarak görev alacak." dedi.

OKAN BURUK SÖZLERİ

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk hakkında da konuşan Belözoğlu, "Okan Ağabey, hayatımdaki en yakın 2-3 dostumdan bir tanesi. En naif, düzgün insanlardan biridir. Hırslıdır, yarışmacıdır. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı, tarihe geçti. Şu an bulunduğu konumu hak ediyor. Orada da başarılı olacaktır. Okan Ağabey Galatasaraylı, Galatasaray'a hizmet edecek. Kendisinin hep başarılı olmasını isterim." dedi.

AHMED TOUBA KİMDİR?

2020'de Club Brugge'den Waalwijk'e tranfer olan 24 yaşındaki Cezayirli stoper, Hollanda ekibi ile geride kalan sezonda 29 maça çıktı.

3 Mart 1998 yılında Fransa'nın Roubaix şehrinde dünyaya gelen Cezayirli futbolcu kariyerine Belçika'nın Zulte Waregem kulübünün alt yapısında başladı. Ardından Club Brugge'ün alt yapısına geçen stoper, ardından burada A takıma kadar yükseldi.

2018 yılında Leuven'e kiralanan Ahmed Touba, 2019 yılında Bulgaristan'ın Bereo takımına kiralandı. Burada da bir sezon geçiren genç futbolcu 2020 Ağustos ayında Hollanda Ligi ekiplerinden RKC Waalwijk'e transfer oldu.

Bu sezon Hollanda'da 16 maça çıkan Ahmed Touba takımına 1 asistlik katkı yaptı. Cezayir Milli Takım formasını da giyen 23 yaşındaki stoper 2 kez forma giydi. Transfermarkt'ın verilerine göre Ahmed Touba'nın güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.