Medipol Başakşehir'in Fas asıllı Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, sakatlıklar nedeniyle Türkiye'de henüz beklenen performansı ortaya koyamadığını ancak Süper Lig'e verilen aranın ardından eski Chadli'yi Türk futbolseverlere izletmek istediğini söyledi.
Nacer Chadli'den transfer itirafı! "Beşiktaş..."
Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in yıldız isimlerinden Nacer Chadli, Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu. Belçikalı oyuncu ayrıca, geçmiş dönemle ilgili transfer itirafında bulundu. Chadli Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili de konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Nacer Chadli, "En iyi seviyemde olduğumu söyleyemem. 25 yaşındaki Chadli değilim, o yaştaki gücümde de değilim. Bakıldığında 2-3 sakatlık geçirdim, bu sizi aşağıya çekiyor. Tekrar eski formunuzu yakalamanız için zaman gerekiyor. Bu seneye baktığınızda düzeldim, antrenmanlara başladım, uzun sakatlık süreçlerini de atlattım. Geri döndüm derken tekrar bir sakatlık yaşadım. Tekrar sıfırdan başlama hissi de sizi kötü etkiliyor. Saha içindeki cesaretinizi kırıyor, bunun zorluklarını yaşadım." ifadelerini kullandı.
Eski performansına dönmek için sıkı çalıştığını aktaran Chadli, "Önümde futbol oynamak için birkaç sene daha var. Sahada keyif almaya çalışan bir oyuncuyum. Elimden geleni yapmak istiyorum. Kendime iyi bakıyorum ve eski Nacer Chadli'yi izlettirmek istiyorum." şeklinde konuştu.