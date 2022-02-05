"Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Seviye olarak Türk futbolunu çok fazla araştırmamıştım. Ama Türkiye'ye daha önce gelmiştim. Türkiye hakkında bilgim Türk futbolundan daha çoktu. İki kere Bodrum'a bir kere de Kemer'e gelmiştim. Türkiye hakkında her zaman iyi şeyler düşündüm, çok sevdiğim bir ülke. Havası, yemekleri her şeyi çok güzel. Türk futbolunun iyi bir seviyesi var ve takımlar fiziksel olarak da iyi durumda. Taktik anlamında yurt dışında daha baskın taktikler var. Takımımızda çok fazla taktik antrenmanlarımız oluyor. Ligdeki diğer takımlar, taktik anlamında biraz daha yukarıya çıkabilir diye düşünüyorum."