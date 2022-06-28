Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertli ekip, Ahmed Kutucu'yu Alman temsilcisi Sandhausen'e kiraladığını açıkladı. | Transfer haberleri

Medipol Başakşehir, genç futbolcusu Ahmed Kutucu'yu Alman ekibi Sandhausen'e kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ahmed Kutucu'nun 2022-2023 sezonunda 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen'de forma giyeceği belirtilerek, "Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.