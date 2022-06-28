Medipol Başakşehir, genç futbolcusu Ahmed Kutucu'yu Alman ekibi Sandhausen'e kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ahmed Kutucu'nun 2022-2023 sezonunda 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen'de forma giyeceği belirtilerek, "Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
✍️🏻 Futbolcumuz Ahmed Kutucu , 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) June 28, 2022
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