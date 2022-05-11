TRANSFER HABERİ: Danijel Aleksic 3 yıl daha Başakşehir'de!
Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic'in sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 17:32 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022- 17:37
Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Danijel Aleksic'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Sırp futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Danijel Aleksic'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.