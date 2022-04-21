Medipol Başakşehir, sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Sofiane Feghouli için harekete geçti.
TRANSFER HABERLERİ: Başakşehir'de Emre Belözoğlu'dan Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye kanca!
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta itibarıyla ligde 54 puanla 4. sırada bulunan Medipol Başakşehir, gelecek sezon Avrupa'da yer almak istiyor. Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu transfer için raporunu oluştururken, Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Sofiane Feghouli'yi istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Transfer haberleri
Galatasaray'da Barcelona ile oynanan rövanş ve Beşiktaş derbisinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve ardından gittiği Cezayir Milli Takımı'ndan bir kez daha sakatlanarak dönen Sofiane Feghouli, Sarı-Kırmızılı kulüpte gözden çıkarılmıştı.
Galatasaray'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmamayı düşündüğü Sofiane Feghouli Cezayirli futbolcuya sezonun geri kalanı için de forma verilmemesi kararlaştırılmıştı.