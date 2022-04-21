32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için devre arasında da girişimlerde bulunan ancak hem oyuncunun yüksek maaşı hem de Galatasaray'da o dönem göreve gelen Domenec Torrent'in Feghouli'yi takımda tutmak istemesi sebebiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Başakşehir'in Cezayirli yıldızla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.