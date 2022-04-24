Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir – Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

BAŞAKŞEHİR – HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Başakşehir – Hatayspor karşılaşması beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Gulbrandsen

Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Sackey, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Saba, Benzia, El Kaabi, Diouf