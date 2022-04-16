Altay - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Altay sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Alsancak Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Altay - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altay - Başakşehir maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Altay - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Başakşehir maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.